ن لیگ کا جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر مظاہرے کا اعلان

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کردیا۔

صحافی احتشام الحق کے مطابق ن لیگ کے ورکرز نے لندن میں جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر اتوار کے روز مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمائمہ اور ان کے خاندان کا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیگی کارکنوں کو بنی گالہ کے باہر احتجاج کرنا چاہیے۔

خیال رہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔

PML-N workers in London to protest outside @Jemima_Khan house on Sunday. Jemima or her family has nothing to do with Pakistan’s politics. They should protest outside Bani Gala.