پیپلز پارٹی کے رہنما ڈرائیور سمیت اغوا، مقدمہ درج

کراچی (ویب ڈیسک) پیپلز پارٹی کے رہنما ایاز مہر اور ان کے ڈرائیور کے اغوا کا مقدمہ ڈیفنس تھانے میں درج کرلیا گیا ہے۔

مقدمہ الزام نمبر 221/2023 مغوی ایاز احمد کے بھائی جاوید احمد کی مدعیت میں 365/34 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ایاز احمد اور ان کے ڈرائیور غلام علی کو 10 اپریل کو ان کی ریوو گاڑی سمیت اغوا کیا گیا۔

Demanding the immediate release of my father Ayaz Ahmed Mahar. Its 4th day and we dont have any info about him. @etribune @dawn_com @thenews_intl@geonews_english@Dawn_news pic.twitter.com/ICRFiDvvau