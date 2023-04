بم دھماکے کا سین فلماتے ہوئے زخمی ہونے کی اطلاعات، سنجے کا ردعمل سامنے آگیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ سپر سٹار سنجے دت بم دھماکے کا سین فلماتے ہوئے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں تاہم اداکار نے ان خبروں کی تردید کردی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سنجے دت ان دنوں بینگلورو میں مقامی انڈسٹری کی فلم ’کے ڈی‘ کی شوٹنگ میں مصروف تھے۔

رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بالی ووڈ اداکار سیٹ پر بم دھماکے کا سین فلماتے ہوئے زخمی ہوگئے، ان کے چہرے، ہاتھ اور کہنی پر زخم آئے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق سنجے کی صحتیابی تک فلم کی شوٹنگ روک دی گئی ہے۔

دوسری جانب سنجے دت نے ٹوئٹ کرکے زخمی ہونے کی خبروں کی تردید کی ہے اور کہا کہ میرے زخمی ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں، میں بالکل ٹھیک اور صحت مند ہوں۔

There are reports of me getting injured. I want to reassure everyone that they are completely baseless. By God’s grace, I am fine & healthy. I am shooting for the film KD & the team's been extra careful while filming my scenes. Thank you everyone for reaching out & your concern.