لیجنڈ اداکار آرنلڈ شوارزنیگر نے سڑک پر ہونے والا گڑھا بھر دیا

لاس اینجلس (ویب ڈیسک)ہالی ووڈ لیجنڈ اداکار اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے سابق گورنر آرنلڈ شوارزنیگر نے سڑک پر ہونے والا گڑھا خود ہی بھر دیا۔

تفصلات کے مطابق لیجنڈ اداکار اآرنلڈ شوارزنیگر نے تین ہفتے تک انتظامیہ کا انتظار کرنے کے بعد لاس اینجلس کی ایک سڑک پر ہونے والے گڑھے کو خود ہی بھرنے کا فیصلہ کیا۔گڑھا بھرتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بنوائی جو سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کی، جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ " پورا محلہ اس بڑے گڑھے سے پریشان تھا، اس سے گاڑیاں اور سائیکلیں کئی ہفتوں سے متاثر ہو رہی تھیں"۔

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT