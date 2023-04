نیوزی لینڈ کیخلاف ٹی ٹونٹی سیریز، نسیم شاہ نے تازہ ویڈیو بیان میں کس سے امیدیں باندھ لیں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) شاہین فاسٹ باؤلر نسیم شاہ نے نیوزی لینڈ کیخلاف ٹی ٹونٹی سیریز سے متعلق اپنا نیا بیان جاری کر دیا۔

سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ہردلعزیز کرکٹر نسیم شاہ نے کہا کہ زندہ دلانِ لاہور ہمیشہ سے کرکٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، پی ایس ایل میچز کے دوران بھی لاہوری فینز نے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل میچز میں لاہوریوں کا ہجوم سٹیڈیم کا رخ کرتا ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بھی لاہوری فینز سے امید ہے کہ وہ اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے اپنی ٹیم کو میدان میں ویسے ہی سپورٹ کریں گے اور اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔

واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا دنگل کل سجنے کو تیار ہے، دونوں ٹیمیں آج قذافی سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کے دوران خوب پسینہ بہائیں گی تا کہ کل تماشائیوں کو جاندار کھیل دیکھنے کو ملے۔

