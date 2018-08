’’ ان شہریوں کیلئے یہ سہولت مفت ہونی چاہیے جو۔ ۔ ۔‘‘ تحریک انصاف نے تجویز پیش کردی، دل جیت لیے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق کا کہنا ہے کہ تمام 60سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ملک بھر میں ریلوے اور لاہور، اسلام آباد، پنڈی، ملتان میٹرو میں مفت سفرکی سہولت ہونی چاہیے۔

نعیم الحق نے یہ تجاویز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں دی ہیں۔ان کا مزید کہنا ہے کہ تمام پنشنرز کو ان کی پنشن ان کے گھر یا ان کے بینک اکاؤنٹ میں ملنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بینکوں میں لمبی قطاریں لگا کر پینشن وصول کریں۔

All citizens over 60 yrs of age shud be given free travel on Pak railways and all metro services in Lahore ,Islamabad/Pindi and Multan. Also all pensioners shud be delivered their pensions at home or in their bank account rather than them standing in long lines at the bank.