اسمبلی میں اپنی سیٹ پر بیٹھے عمران خان سے ارکان ملنے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھ کر ہر پاکستانی خوش ہوجائے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) 15 ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلا س سپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری ہے۔ اسمبلی میں نامزد وزیر اعظم عمران خان سب نگاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں، ارکان اسمبلی ان کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے، اس دوران عمران خان نو منتخب ارکان کو خوش آمدید کرتے نظر آئے۔

قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران عمران خان سرکاری پروٹوکول میں قومی اسمبلی پہنچے۔ بطور چیئرمین تحریک انصاف اور نامزد وزیر اعظم عمران خان سب سے آگے کے بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ نومنتخب ارکان ان سے ملاقات کیلئے ان کی نشست پر آتے رہے، نومنتخب ارکان عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھ کر تصاویر بنواتے رہے جبکہ عمران خان اکثر ارکان کو کھڑے ہو کر خوش آمدید کرتے رہے۔

