”شاہ محمود جس طرح فواد چوہدری کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ۔۔۔“ حامد میر نے قومی اسمبلی میں لی گئی ایسی تصویر شیئر کر دی کہ ہر کوئی حیران رہ گیا، ساتھ ہی ایسی بات کہہ دی کہ فواد چوہدری پریشان ہو جائیں

اسلام ٓباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ملک بھر میں عام انتخابات کے بعد آج قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں نو منتخب اراکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا۔ اراکین قومی اسمبلی کے حلف اٹھانے کے بعد اب سپیکر و ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہو گا اور پھر وزیراعظم کا انتخاب کیا جائے گا۔

سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے اسمبلی کے پہلے روز ہی ایک ایسی تصویر شیئر کر دی ہے کہ دیکھ کر فواد چوہدری حیران پریشان رہ جائیں گے۔ اس تصویر میں فواد چوہدری پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کیساتھ کھڑے ہیں جبکہ شاہ محمودقریشی کچھ فاصلے پر کھڑے انہیں دیکھنے میں مصروف ہیں۔

حامد میر نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”نئی قومی اسمبلی کا پہلا دن۔ یہ تصویر بہت کچھ بول رہی ہے، شاہ محمود قریشی عمران خان کیساتھ کھڑے فواد چوہدری کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن یعنی فواد چوہدری پنجاب نہیں جا رہے۔“

First day of new National Assembly.This picture is speaking a lot @ShahMahmoodQ watching @Fawadchaudhy with @ImranKhanPTI means PTI Secretary Information is not going to Punjab pic.twitter.com/0hIOHx1pgX