پی آئی اے کے طیارے کے آگے رن وے پر غیر ملکی خاتون کاپاکستانی پرچم پہن کر رقص۔۔۔وڈیونے تہلکہ برپا کر دیا ،چیئرمین نیب حرکت میں آگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) غیر ملکی خاتون نے کی کی چیلنج کے لئے پی آئی اے کےجہاز کا انتخاب کیا ،خاتون طیارے کے اندر اور باہر پاکستانی پرچم کے ساتھ رقص کرتی رہیں،وڈیو کے منظر عام پر آتے ہی چیئرمین نیب نے کارروائی کا حکم دیدیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن کی نجی پرواز میں غیر ملکی خاتون ایوا زو بک نے پاکستانی پرچم لپیٹ کر’’ کی کی‘‘ چیلنج کے حوالے سے اپنا چیلنج پورا کیا ،وڈیوکے انٹرنیٹ پر آتے ہی سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا ہے ،خاتون نے طیارے کے اندر اور باہر غیر مہذبانہ ڈانس کرکے پوری قوم کو حیران کر دیا ہے۔

ایک سوشل میڈیا صارف سیدرضا مہدی نے ٹویٹر پر وڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ملاحظہ کریں جہاز میں پہلی دفعہ’’ کی کی ‘‘چیلنج کا اصلی ورژن، غیر ملکی خاتون ایو زو بک نے ریکارڈ کروانےاور پاکستان کا جشن آزادی منانے کے لئے پی آئی اے کے جہاز کا استعمال کیا۔

وڈیو دیکھیں :

So here is the first real airplane version of #KiKiChallenge ????. Its recorded by a foreign visitor Eva zu Beck, She decided to celebrate Pakistan’s #IndependenceDay with @Official_PIA Kiki-style ???????? pic.twitter.com/OOuZpZTUzW

پی آئی اے کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر خاتون کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ انگلینڈسے تعلق رکھنے والی ایوا زو بک گلوبل شہریت رکھنے والی خاتون ہیں جو دنیا بھر میں گھومتی پھرتی ہیں انہوں نے پاکستان کی جشن آزادی اس طریقے سے منایا جس کی پہلے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی ۔

.

Eva zu Beck from Poland/England is a Global Citizen travelling around the world, but now her heart is set on Pakistan! She has been exploring Pakistan flying #PIA. She will be celebrating Independence Day in a style never before attempted in the world! Stay tuned for updates. pic.twitter.com/jrwezOJBzw