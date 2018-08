حامد میر کے جانے کے بعدجیو نیوزکے مشہور پروگرام” کیپیٹل ٹاک“ کی میزبانی کس کو مل گئی؟ایسی خبر آگئی جس کا سب کو انتظار تھا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) جیو نیوز کے مشہور اینکر پرسن حامد نے 16 سال کے طویل عرصے بعد جیو نیوز سے راہیں جداکر لی ہیں،اب ان کی جگہ پروگرام کون کرے گا ایسی خبر آگئی جس کا سب کو انتظار تھا۔

تفصیلات کے مطابق جیو نیوز کے مشہور پروگرام ” کیپیٹل ٹاک “ میزبانی محمد جنید کو مل گئی ،محمد جنید گزشتہ کئی سالوں سے جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں انہوں نے کئی میزبانوں کی غیر موجودگی میں ان کے پروگراموں کی میزبانی کی ،اب حامد میر کے جانے کے بعد جیو نیوز انتظامیہ نے انہیں کیپیٹل ٹاک کی میزبانی کے لئے چن لیا ہے ۔

اس حوالے سے انہوں نے سماجی رابطوں کی سائیٹ ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج رات کیپیٹل ٹاک کی میزبانی کروں گا ،یہ پاکستان کا سب سے پرانا سیاسی پروگرام جسے حامد میر 16 سال سے چلا رہے تھے اب جب وہ جیو نیوز کے ساتھ نہیں ہے تو یہ پروگرام میں کروں گا ،یہ میرے لئے اعزاز سے کم نہیں لیکن مشکل وقت میں ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔

Hosting #CapitalTalk on @geonews_urdu tonight for few weeks the longest running Political Show in Pakistan hosted by @HamidMirPAK for 16 years before he parted ways with Geo Television Network. An honour for me but a huge responsibility in the most challenging times #Pakistan pic.twitter.com/mKt75ReG8a