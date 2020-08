چینی سفیر کی چیئر مین سی پیک اتھارٹی سے ملاقات ، ایم ایل ون منصوبے کی منظور ی پر خوشی کا اظہار

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئر مین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ سے چینی سفیر نے ملاقات کی جس میں ایم ایل ون منصوبے سے متعلق بات چیت ہوئی ۔تفصیل کے مطابق چینی سفیر یاﺅ جنگ نے سی پیک اتھارٹی کا دورہ کیا جہاں ان کی ملاقات چیئر مین سی پیک اتھارٹی سے ہوئی ۔اس موقع پر چین کے ڈی جی ریلوے بھی موجود تھے جنہوں نے ایم ایل ون منصوبے کی منظوری پر مبارکباد دی ۔چین کے ڈی جی ریلوے نے مقامی میٹریل کے استعمال کی یقین دہانی کرائی۔

HE Yao Jing,the Chinese Ambassador visited CPEC Authority& conveyed his Govt’s pleasure on ECNEC approval of ML-1. Seperarely Mr. Sun Yangjun DG China Railway Gp visited&felicitated Pakistan on ML-1 approval.Assured to use max Local labour&materials #cpec #cpecmakingprogress pic.twitter.com/EXN3NPeri4