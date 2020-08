ہنڈائی نشاط موٹر نے ڈیجیٹل ایونٹ میں ''ہنڈائی ٹکسن '' لانچ کردی ہنڈائی نشاط موٹر نے ڈیجیٹل ایونٹ میں ''ہنڈائی ٹکسن '' لانچ کردی

لاہور(پ ر)ہنڈائی نشاط موٹر (پرائیویٹ) لمیٹڈ، نے اپنا دوسرا سی کے ڈی لانچ کیا ہے جس میں فلیگ شپ گاڑی، ہنڈائی TUCSON پیش کی جارہی ہے۔ پاکستان کے آٹوموبائل کی تاریخ میں پہلی بار ڈیجیٹل کارلانچ ایونٹ کے موقع پر ہنڈائی TUCSON کو فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ پاکستان کے معروف فنکار علی رحمان اور عائشہ عمر آن لائن ڈیجیٹل لانچ ایونٹ کا حصہ تھے۔ہنڈائی موٹر کمپنی کے سینئر عہدیداروں، ایم بی اور افریقہ کے ہیڈکوارٹرز کے سربراہ مسٹر بی ایس جیونگ اور ہنڈء نشاط موٹر کے سی او او مسٹر تاتسویا ساتو نے لانچ کے موقع پر اپنے پیغامات پہنچائے۔اس کراس اوور ایس یو وی کو امریکی جے ڈی پاور آئی کیو ایس اسٹڈی نے # 1 کمپیکٹ ایس یو وی قرار دیا ہے۔ ہنڈائی پاکستان کے آٹوموبائل انڈسٹری میں اپنے معزز صارفین کو عالمی معیار کی ہنڈائی گاڑیوں کی فراہمی اور ''لوگوں کو کوالٹی ٹائم سے مربوط کرنے'' کا تجربہ فراہم کرکے ایک نئے دور کی شروعات کر رہی ہے۔TUCSON 16-والو ان لائن 4-سلنڈر، 2.0 MP پٹرول انجن، 155 زیادہ سے زیادہ طاقت HP /200 RPM6, اور 196 Nm Torque کلوگرام / M /000 RPM 4, کے ساتھ۔ یہ 6 اسپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں آتا ہے۔پاکستان کے لئے یہ نئی ایس یو وی670 2,ملی میٹر وہیل بیس کے ساتھ850 1,ملی میٹر چوڑا،480 4,لمبا، اور 1,660 ملی میٹر اونچائی ہے۔

بین الاقوامی سطح پر، ہنڈائی نےTUCSON کی 12 اقسام لانچ کیں۔ پاکستان میں،TUCSON دو قسموں میں دستیاب ہے جس میں AWD الٹیمیٹ اور FWD GLS اسپورٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔

ہنڈائیTUCSON کو اس کے ایگزیکٹو آؤٹ لک اور لگژری کمفرٹس کی وجہ سے سراہا گیا ہے۔ پانچ مسافر والی TUCSON جنوبی کوریا کی کمپنی کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑی ہے۔ 2020 ماڈل میں انڈسٹری کی بہترین خصوصیات ہیں جیسے،

• 10.1 ''آڈیو + شارک فن اینٹینا + Android آٹو + آٹو لائٹ کنٹرول ڈسپلے کریں

• سپر ویژن کلسٹر (4.2 ''TFT LCD)

• ہینڈز فری پاور ٹیل گیٹ سسٹم

• مکمل ایل ای ڈی ہیڈ لیمپ ڈبلیو / ایل ای ڈی جامد موڑ + آٹو لگانے والا آلہ

• وائرلیس چارجر

• کولنگ فنکشن گلیو باکس

• ڈے اینڈ نائٹ ای سی ایم (آئینہ) + کمپاس

• ESC (الیکٹرانک سٹیبیلیٹیکنٹرول) - کلسٹر

• ڈی بی سی (ڈاؤنہل بریک کنٹرول) - کلسٹر

• ایچ اے سی (ہل اسٹارٹ اسسٹ کنٹرول)

• بی اے ایس (بریک اسسٹنٹ سسٹم)

• VSM (ویہیکل سٹیبیلیٹی مینجمنٹ)

• مکمل سائز کے مصر کے اسپیئر وہیل اور ٹائر

کمپنی کے نمائندے نے کہا، کہ ہنڈائی نشاط موٹر پرائیوٹ لمیٹڈ اور اس کے ڈیلر صرف مینوفیکچررز اور ڈیلر نہیں ہیں بلکہ وہ پاکستانی عوام کو بہترین کوالٹی فراہم کرنے والے ہیں۔ یہ ہنڈائی نشاط موٹر پرائیوٹ لمیٹڈ کا وژن اور مشن بیان ہے۔ مستقبل میں،ہنڈائی نشاط موٹر پرائیوٹ لمیٹڈ زیادہ مسافر کار ماڈل پیش کرے گی، لہذا براہ کرم اس کا انتظار کریں۔

٭٭٭

