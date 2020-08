آخر آپ ہر بات میں پاکستان کو کیوں گھسیٹتی ہیں؟ مومنہ مستحسن نے کنگنا رناوت کو کھری کھری سنادیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلوکارہ مومنہ مستحسن نے بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا منہ توڑ جواب دے دیا۔

کنگنا رناوت کی جانب سے بے وجہ پاکستان پر تنقید کے جواب میں مومنہ مستحسن نے ان سے سوال کیا کہ آخر آپ اپنی ہر بحث میں پاکستان کو کیوں گھسیٹ لاتی ہیں؟

مومنہ مستحسن نے کنگنا سے کہا کہ ایسا کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ سشانت سنگھ راجپوت کیلئے انصاف، اقربا پروری کے خلاف لڑائی کے مقصد سے دور ہٹ جاتی ہیں۔

مومنہ مستحسن نے کہا کہ خطے میں موجود نفرت کا پراپیگنڈا کرکے انصاف حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اداکارہ کنگنا رناوت نے مہیش بھٹ کی فلم "سڑک 2" کے ایک ڈائیلاگ پر واویلا مچاتے ہوئے پاکستان کے خلاف اپنی نفرت کا بھرپور اظہار کیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے مہیش بھٹ کو نام لیے بغیر پاکستان کا دلال قرار دیا اور کہا کہ آخر پاکستانی دلالوں کو بھارت میں نفرت پھیلانے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے۔

خیال رہے کہ سڑک 2 کے ٹریلر میں عالیہ بھٹ نے ایک ڈائیلاگ میں کہا ہے کہ " ان گروؤں کی وجہ سے میں نے کسی اپنے کو کھویا ہے"۔ فلمی نقاد روہت جسوال نے مہیش بھٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ گرو یا سادھو کو تبدیل کرکے اس کی جگہ مولوی یا پادری کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اسی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے کنگنا رناوت نے پاکستان کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔

Why does Pakistan get dragged into all ur arguments?????????‍♀️ It serves no purpose, but takes away frm ur mission to rightly get justice for SSR, fight nepotism, ur own internal state politics & curb religious hatred & prejudice. Justice cant be achieved by propagating regional hatred???????? https://t.co/vI4VkvalgW