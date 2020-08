محمد حفیظ کی جانب سے بائیو سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا

ساﺅتھمپٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آل راﺅنڈر محمد حفیظ کو بائیو سیکیور پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے پر آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آل راﺅنڈر محمد حفیظ نے 90سالہ خاتون کیساتھ تصویر کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے مطابق بائیو سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف وزری پر محمد حفیظ کو آئسولیٹ کردیا گیا۔ پی سی بی کے مطابق محمد حفیظ نے 2 میٹر پر مشتمل سماجی فاصلے کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی جس پر مینجمنٹ نے ٹیم ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد محمد حفیظ کو آئیسولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔

Met an inspirational Young lady today morning at Golf course. She is 90+ & & living her life healthy & happily.Good healthy routine ???????????? pic.twitter.com/3tsWSkXl1E