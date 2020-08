آئی سی سی نے ٹی 20 ورلڈکپ کا ایسا خاکہ شیئر کر دیا کہ شائقین کرکٹ آگ بگولہ ہو گئے، جان کر آپ بھی برہم ہو جائیں

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے ٹی 20 ورلڈ کپ کا خاکہ جاری کیا گیا جس میں کسی پاکستانی کھلاڑی کو شامل نہ کرنے پر آئی سی سی پر شدید تنقید کی جارہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈیو ویب کا ٹی 20 ورلڈ کپ کا خاکہ شیئر کیا جس میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں تھا۔ خاکے میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی سب سے نمایاں ہیں جبکہ بنگلہ دیش، انگلینڈ اور افغانستان کے کرکٹرز بھی خاکے میں شامل ہیں۔

???? @wearebeard and @illustrateddave

Dave Webb's illustration shows the many colours of the many countries in the ICC Men's @T20WorldCup. pic.twitter.com/Z0EJ06mO30