بائیو سیکیور پروٹوکول کی خلاف ورزی، محمد حفیظ کی کورونا وائرس رپورٹ آ گئی

ساؤتھمپٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سینئر آل راﺅنڈر محمد حفیط کے کورونا وائرس ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے پر انہیں کلیئر قرار دیدیا گیا ہے اور اب انہیں قرنطینہ اختیار نہیں کرنا ہو گا۔

تفصیلات کے مطابق بائیو سیکیور ببل کی خلاف ورزی کرنے والے محمد حفیظ کیلئے خطرہ ٹل گیا اور انہیں کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے پر ٹیم انتظامیہ نے انہیں سکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ محمد حفیظ ٹیم جوائن کرنے کے بعد ہوٹل میں بائیو سیکیور ببل میں دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ موجود ہیں۔

