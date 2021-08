بھارتی راکٹ اُڑان بھرنے کے پانچ منٹ بعد گر کر تباہ، خود ہی اعتراف بھی کرلیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کا خلائی مشن پر جانے والا راکٹ اُڑان بھرنے کے پانچ منٹ بعد گر کر تباہ ہوگیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق جمعرات کو انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) کا کہنا تھا کہ مشن کی ناکامی راکٹ کی کریو جینک اپر اسٹیج اگنیشن میں خرابی کی وجہ سے ہوئی۔اسرو نے ٹوئٹ کرتے ہو ئے لکھا کہ ' طیارے کی پہلی اور دوسری سٹیج نارمل تھی البتہ اس کی کریو جینک اپر سٹیج اگنیشن میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے مشن کامیاب نہیں ہوا۔‘

GSLV-F10 launch took place today at 0543 Hrs IST as scheduled. Performance of first and second stages was normal. However, Cryogenic Upper Stage ignition did not happen due to technical anomaly. The mission couldn't be accomplished as intended.