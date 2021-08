سنیل شیٹھی نے اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ کے ایل راہول کی لارڈز سنچری پر ایسی بات کہہ دی کہ مسلمانوں کے دل دکھا دئیے سنیل شیٹھی نے اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ کے ایل راہول کی لارڈز سنچری پر ایسی ...

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹھی نے اپنی بیٹی اتھیا شیٹھی کے بوائے فرینڈ اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے اوپنر کے ایل راہول کی سنچری پر ان کی تعریف کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کردیا کہ مسلمانوں کے دل دکھا دئیے ۔

تفصیل کے مطابق 11اگست کو سنیل شیٹھی کی سالگرہ تھی اور وہ 60برس کے ہوگئے ،ایسے موقع پر کے ایل راہول نے انگلینڈ کے خلاف لارڈز میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں نا قابل شکست سنچری سکور کی جس پر مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سنیل شیٹھی نے کے ایل راہول کو مبارکباد دیتے ہو کہا کہ ”کرکٹ کے مکہ میں 100! مبارک ہو اور خدا بھلا کرے بابا“۔سنیل شیٹھی کی بیٹی اتھیا شیٹی نے بھی راہول کی وہی ویڈیو اپنے انسٹاگرام سٹوریز پر شیئر کی ہے۔یہ 38 ٹیسٹ میں راہول کی چھٹی سنچری تھی۔

100 at the Mecca of cricket! Well played baba ???? @klrahul11 pic.twitter.com/jID3GKTm7y — Suniel Shetty (@SunielVShetty) August 12, 2021

ایک صارف عادل نے اس ٹوئٹ پر تنقید کی

What you mean by mecca @SunielVShetty sir, plz don't use any religion word like this, Show your love with other words plz.. — Adil Bijapur (@AdilBijapur) August 12, 2021

اسماعیل نامی شخص نے بھی سنیل شیٹھی کے اس ٹوئٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا

Sunil shetty Sir I love u as a hero. But please don’t use Muslims holy city name to represent a game. This is quite sensitive……. — Ismail.AK (@nzkia) August 12, 2021