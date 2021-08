طالبان کی بڑھتی فتوحات، اشرف غنی حکومت نے بڑا اعلان کردیا

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) طالبان کی افغانستان میں بڑھتی فتوحات کے بعد اشرف غنی حکومت نے طالبان کے خلاف ڈٹے رہنے کا اعلان کردیا۔

افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ صدر اشرف غنی کی زیر صدارت قومی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس ہوا جس میں پورے عزم کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ طالبان دہشتگردوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور ان کے خلاف تمام ذرائع سے مزاحمت کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں افغانستان کی افواج پر فخر ہے۔

In today's meeting on national security chaired by Prz @ashrafghani it was decided with conviction & resolve that WE STAND FIRM AGAINST TALIBAN TERRORISTS & DO EVERTYHING TO STREGNTHEN THE NATIONAL RESISTANCE BY ALL MEANS AND WAYS. PERIOD. We are proud of our ANDSF.