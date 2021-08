پاکستان مخالف افغان نائب صدر امراللہ صالح رات کی تاریکی میں کہاں فرار ہوگئے؟ بڑا دعویٰ پاکستان مخالف افغان نائب صدر امراللہ صالح رات کی تاریکی میں کہاں فرار ہوگئے؟ ...

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح مبینہ طور پر افغانستان سے فرار ہوگئے۔

نجی ٹی وی پبلک نیوز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امراللہ صالح کابل سے رات کی تاریکی میں فرار ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ تاجکستان چلے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امراللہ صالح بھارت میں پناہ کے خواہش مند ہیں۔

امراللہ صالح کے مبینہ فرار کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ افغان نوجوانوں کی جانب سے ٹوئٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے مزے لینے والے سیاستدانوں کو مشکل وقت میں عوام کو بے سہارا چھوڑ کر فرار ہونے سے روکا جائے۔ واضح رہے کہ ان سے قبل افغانستان کے وزیر خزانہ بھی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔امراللہ صالح کے بارے میں بعض غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ گزشتہ کئی روز سے نامعلوم مقام پر چھپے ہوئے تھے اور گزشتہ رات ہیلی کاپٹر کے ذریعے تاجکستان فرار ہوئے ہیں۔

Some Afghan Youngsters & social media activists R campaigning #DoNotLetAfghanPoliticansFlee to stop the escape of Afghan Politicians back to Europe & West. When things were Ok they occupied big offices & earned millions of Dollars, now when the country needs them they R running. — Khalid Amiri - خالد امیري (@KhalidAmiri01) August 12, 2021

افغان نائب صدر نے کچھ گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے اشرف غنی کی زیر صدارت قومی سلامتی سے متعلق ہونے والے اجلاس کی خبر دی اور کہا کہ طالبان دہشتگردوں کا آخری وقت تک مقابلہ کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اپنے فرار سے متعلق چلنے والی خبروں پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔

In today's meeting on national security chaired by Prz @ashrafghani it was decided with conviction & resolve that WE STAND FIRM AGAINST TALIBAN TERRORISTS & DO EVERTYHING TO STREGNTHEN THE NATIONAL RESISTANCE BY ALL MEANS AND WAYS. PERIOD. We are proud of our ANDSF. ستاروں کی روشنی میں آپ کا آج (جمعہ) کا دن کیسا رہے گا؟ — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 13, 2021

خیال رہے کہ امراللہ صالح سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پراپیگنڈے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں یہ الزام عائد کیا تھا کہ پاک فضائیہ طالبان کی امداد کر رہی ہے اور اس نے افغان فضائیہ کو طالبان کے خلاف کارروائی کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔

افغانستان سے مبینہ فرار کے بعد امراللہ صالح کی ٹوئٹر پر دی گئی بائیو کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بائیو میں لکھ رکھا ہے کہ " سپائیز نیور کوئٹ" یعنی جاسوس کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ سوشل میڈیا صارفین ان کے اس جملے "سپائیز نیور کوئٹ" کا خوب مذاق اڑا رہے ہیں۔

Amrullah Saleh fled to Tajikistan and applied for asylum according to his party members. — Bilal Khaild (@BilalKhalid1984) August 13, 2021

Tweeting from Tajikistan? Lol — Muhammad Waseem (@waseemvazi73) August 13, 2021

It is said to see a spy quieting and hiding away in Tajikistan @AmrullahSaleh2 pic.twitter.com/Il9Zs4Jhw8 — Wahib Aziz (@WahibAziz4) August 13, 2021