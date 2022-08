سرفراز احمد کے حالاتِ زندگی پرائمری کےنصاب میں شامل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کے حالاتِ زندگی سکول کے نصاب میں شامل کرلیے گئے۔

اس حوالے سے سرفراز احمد کی اہلیہ خوش بخت نے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ کرکے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کے حالاتِ زندگی چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر ہی بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان کے بچے اپنے دوستوں اور اساتذہ کے ساتھ اپنے والد کے حالاتِ زندگی پڑھیں گے۔ اس سے زیادہ فخر کا لمحہ کوئی ہونہیں سکتا جس پر وہ اللہ کی شکر گزار ہیں۔

Thrilled!

Just by imagining when my kids would read about their father along with friends & teacher!

Can’t be more proud!

Alhamdulliah

وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُۖ ????@SarfarazA_54 pic.twitter.com/70O1fqeeR4