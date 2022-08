سوانح حیات نصاب میں شامل ہونے پر سرفراز احمد کا ویڈیو پیغام ،سندھ حکومت کا شکریہ ادا کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بطور سوانح حیات چوتھی کلاس کی اردو کی کتاب میں شامل ہونے پر قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ آزادی کے مہینے میں حکومت سندھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری سوانح حیات نصاب میں شامل کیا۔

سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں سرفراز احمد کا کہنا تھا میرا نصاب میں شامل ہونا میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہےقومی ٹیم کے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ بچوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خوب محنت کریں اور دنیا میں سبز ہلالی پرچم کو روشن کریں۔

@SarfarazA_54 thanked Sindh Govt for including his Bio in curriculum @murtazawahab1 @MuradAliShahPPP @BBhuttoZardari pic.twitter.com/rro5yDXzt0