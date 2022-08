یوم آزادی، سعد رفیق نے قومی ترانے کی ری ریکارڈنگ کا ٹیرز شیئر کردیا

لاہور(آئی پی ایس)پاکستان کے 75 ویں یوم آزادی کے موقع پر قومی ترانے کی دوبارہ کی گئی ریکارڈنگ کو وزیراعظم شہباز شریف 14 اگست کو ریلیز کریں گے۔

وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق نے یوم آزاد کے موقع پر قومی ترانے کی ری ریکارڈنگ کا ٹیزر ٹوئٹر اکاونٹ پر شیئر کیا جس میں نامور گلوکاروں کو دھنوں پر قومی ترانہ پڑھتے دیکھا جاسکتا ہے۔

Official release of the re-recorded National Anthem on 14th August 2022 by the Prime Minister of Pakistan. First time the National Anthem has been re-recorded since the original release in 1954