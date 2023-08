افغانستان نے پاکستان کیخلاف سیریز سے قبل بھارتی کوچ کی خدمات حاصل کرلیں

کابل (ویب ڈیسک) افغانستان نے پاکستان کیخلاف ون ڈے سیریز سے قبل بھارتی کوچ کی خدمات حاصل کرلیں۔

جیو نیوز کے مطابق افغانستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی کوچ ملاپ پردیپ کمار میوادا کو قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ تعینات کر دیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی کے مطابق افغان کرکٹ بورڈ نے اپنی ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ملاپ میوادا نے سری لنکا میں افغانستان کرکٹ ٹیم کو جوائن کر لیا ہے۔

اعلامیہ کے مطابق میلاپ پردیپ کمار میوادا 1996 سے 2005 تک بروڈہ اور ویسٹ زون کی ٹیموں کیلئے کھیل چکے ہیں، انہوں نے 11 فرسٹ کلاس اور 26 لسٹ اے میچوں میں بطور وکٹ کیپر 67 کیچ اور 12 اسٹمپ کیے۔ ملاپ میوادا اس سے پہلے بنگلا دیش کے خلاف سیریز میں بھی افغان ٹیم کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ملاپ میوادا کی بطور فل ٹائم بیٹنگ کوچ پہلا اسائنمنٹ پاکستان کے خلاف سیریز ہو گا۔

ACB has appointed Mr. Milap Pradeepkumar Mewada as the National Team’s New Batting Coach. He has already joined the AfghanAtalan squad in Sri Lanka ahead of the Super Cola Cup Afghanistan vs Pakistan three-match ODI Series.



