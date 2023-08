نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ شاعری، موسیقی اور کھیل کے مداح نکلے، دلچسپ خبر

اسلام آباد (ویب ڈیسک) نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ شعرو شاعری، موسیقی اور مدھر آواز کے قدردان نکلے، ساتھ ہی کھیل میں بھی کئی مرتبہ دلچسپی ظاہر کرچکے ہیں۔

ہم نیوز کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر نگران وزیراعظم انوار الحق کا نام ان چند پاکستانی سیاست دانوں میں شامل ہوتا ہے جو اپنے اکاؤنٹ پر فعال رہتے ہیں۔ انوار الحق کے اکاؤنٹ سے جاری کی جانے والی پوسٹس ان کے موسیقی، شاعری اور کھیل سے لگاؤ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

شعر و شاعری کی بات کی جائے تو نگران وزیراعظم، مومن خان مومن، جون ایلیا، ساغر صدیقی اور حسرت موہانی کے اشعار شیئر کرتے رہے ہیں۔ موسیقی اور ادب سے لگاؤ کا اظہار وہ کئی مرتبہ سوشل میڈیا پر کرچکے ہیں۔

اسی کے ساتھ انوار الحق کاکڑ موسیقی میں پاکستان کے نامور قوال ایاز فرید کے مداح نظر آتے ہیں جن کی قوالیاں کئی مرتبہ شیئر کرچکے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ پشتو موسیقی میں بھی دلچسپی ظاہر کرچکے ہیں۔

کھیل کی بات کی جائے تو نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کرکٹ کے ساتھ ساتھ فٹ بال میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ حال ہی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے ایشز سیریز کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے انگلش بلے باز بین اسٹوکس کی کارکردگی پر ان کیلئے تعریفی کلمات کہے تھے۔

He will be remembered for this innings,exquisite https://t.co/VkVnv3xR3o