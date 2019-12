ڈپٹی سپیکر محمود جان کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی پروسیجر اینڈ کنڈکٹ کا اجلاس ڈپٹی سپیکر محمود جان کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی پروسیجر اینڈ کنڈکٹ کا اجلاس

پشاور(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی سپیکرخیبر پختونخوا اسمبلی اور چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی نمبر ا محمود جان کی زیر صدارت خیبرپختونخوا اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس رولز (Procedure and Conduct of Bussiness) Rules کا اجلاس جمعرات کے روز سیدو شریف سوات میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمیٹی کے ممبران صاحبزادہ ثناء اللہ، ارشد ایوب خان، محمد ادریس اور آسیہ خٹک کے علاوہ ایم پی اے محمد عارف، نعیم کشور اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں KP Assembly Procedure and Conduct of Bussiness 1988 کے رولز پر تفصیلی بحث کی گئی اور ان میں ترامیم کے حوالے سے شرکاء نے اپنی اپنی تجاویز پیش کیں۔ اجلاس میں شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ رولز میں ترمیم وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ نئے دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر نئی اور جدید اصلاحات کی جاسکیں۔ ممبران اور شرکاء کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد KP Assembly Procedure and Conduct of Bussiness Rules میں ترامیم ناگزیر ہوئی ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان میں مزید ترامیم ہوسکے شرکاء نے بتایا کہ نئی ترامیم کیلئے تجاویز سینٹ، قومی اور دوسرے صوبوں کے اسمبلیوں کے قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے پیش کئے گئے ہیں تاکہ ان میں یکسانیت ہو اجلاس تین روز تک جاری رہے گا جن میں سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران اور شرکاء اتفاق رائے سے نئی تجاویز پیش کرکے ترامیم کیلئے صوبائی اسمبلی میں رپورٹ کرینگے۔

مزید : پشاورصفحہ آخر