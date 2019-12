” میں جواب نہیں دوں گا ، جوکرنا ہے کر لو “ صحافی کے معصومانہ سوال پر حکومتی وزیر علی زیدی آگ بگولہ ہو گئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیا پر آج کل چھوٹی سی چھوٹی بات بھی چھپ نہیں پاتی بلکہ وہ ایک پوری تحریک کے طور پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے تاہم ایسا ہی ایک ویڈیو کلپ حکومتی وزیر علی زیدی کا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہاہے جس میں وہ صحافی کے سوال پر برہم ہو گئے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہو نے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ علی زیدی ڈائس پر موجود ہیں جبکہ صحافی ان کے سامنے کھڑے ہوئے سوالات کر رہے ہیں ۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ ” ہم آئیں گے ہمارے اتنے لوگوں کی ٹیم تیار ہے ، سوا سال میں آپ کی وزارت نے کیا کام کیاہے ؟ ۔“ صحافی کا سوال علی زیدی کو ناگوار گزرا اور انہوں نے سیدھا ہی کہہ ڈالا کہ ” میں آپ کی اس بات کا جواب ہی نہیں دیتا ،چھوڑیں ، آپ ناراض ہو رہے ہیں میں جواب نہیں دوں گا ۔“

Hollow arrogance and striking stupidity in one pack. pic.twitter.com/VsNXQTauxW