مریم کی ریلی میں زندہ شیر لانا لیگی کارکن کا مہنگا پڑگیا،   9 افراد کیخلاف مقدمہ

لاہور (ویب ڈیسک) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کی ریلی میں غیر قانونی طور پر شیر لانے کے خلاف محکمہ جنگلی حیات نے کارروائی کی ہے اور نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے شیر قبضے میں لے لیا ۔

نجی ٹی وی چینل کے مطابق جمعرات کے روزلاہورمیں مسلم لیگ ن کی طرف سے ریلی نکالی گئی تھی، ریلی کے دوران لکشمی چوک میں ملزم سیدامدادحیدرشاہ زندہ شیرریلی میں لے آیاتھا۔ سوشل میڈیا پر شیرکی ویڈیوز شیئرہونے پر پنجاب وائلڈلائف اور پولیس حرکت میں آگئی ۔پنجاب وائلڈ لائف نے لاہورمیں مریم نوازشریف کی ریلی کے دوران زندہ شیر لانے والے نوافراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے شیرقبضے میں لے لیا تاہم پولیس نے الگ کارروائی میں پبلک مقام پر شیرلاکر خوف وہراس پھیلانے کے خلاف دو افراد کو گرفتار کرلیا ہے۔

Top story: @nayadaurpk: 'PMLN workers bring lions at a rally. This practice is tantamount to animal abuse and should be discouraged ' pic.twitter.com/laNt7ZbYHj, see more https://t.co/Bvez6d65MT