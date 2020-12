پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ لیکن عمران خان اتوار کیسے گزار رہے ہیں؟ تصاویر سامنے آگئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں لاہور میں جلسہ کرنے جارہی ہیں جس کے لیے پنڈال سج چکا ہے، ایسے میں وزیراعظم عمران خان کی بھی اتوار کی مصروفیات کی تصاویر سامنے آگئی ہیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ عمران خان اپنے دونوں چوپائوں کے درمیان میں کھڑے ہیں اور انہیں کھانے کے لیے کچھ ڈال رہے ہیں۔ ان کی ڈریسنگ سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایکسرسائز سے کچھ دیر قبل یا بعد میں بنائی گئی ہیں ۔

نجی ٹی وی چینل نے تصاویر شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " جہاں ایک طرف پی ڈی ایم لاہور میں عمران خان کی حکومت الٹنی کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہی ہے وہیں عمران خان "شیرو" اور "ٹائیگر" کے ساتھ سنڈے منا رہے ہیں"۔

اس پر ایک اور صارف نے بھی تصاویر شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " وزیراعظم عمران خان "

طاہر نامی صارف نے لکھا کہ جہاں ایک طرف اپوزیشن کو مینار پاکستان گرائونڈ بھرنے کے لیے بندوں کی فکر لاحق ہے تو عمران خان اپنے شیرو کے ساتھ سن باتھ سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔

While #این-آر - او - کے - سوالی are worry about crowd not making it to minar e pak for a corruption bachaw jalsa, king @ImranKhanPTI is enjoying a sun bath along with his شیرو ???? pic.twitter.com/skfLL1A2Xd