پی ڈی ایم جلسہ، وزیر اعظم اپنے کتوں کے ساتھ مصروف، صدر عارف علوی کیا کرتے رہے؟ تصاویر دیکھ کر اپوزیشن کو مزید غصہ چڑھ جائے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اپوزیشن کی 11 جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے لاہور میں حکومت مخالف جلسہ کیا جا رہا ہے ، ایسے میں وزیر اعظم عمران خان اپنے پالتو کتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پائے گئے جبکہ صدر مملکت عارف علوی ہائیکنگ میں مصروف رہے۔

اتوار کی چھٹی کے روز وزیر اعظم عمران خان پی ڈی ایم کے جلسے کی فکر چھوڑ کر اپنے پالتو کتوں شیرو اور ٹائیگر کے ساتھ کھیلتے نظر آئے۔ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہورہی ہیں۔

اب صدر مملکت عارف علوی کی بھی تصاویر سامنے آگئی ہیں۔ انہیں دیکھا جاسکتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی فکر چھوڑ کر اسلام آباد میں ہائیکنگ میں مصروف ہیں۔

Need this spirit - Wow! pic.twitter.com/7PgKq1r0gT

That's done by President @ArifAlvi @PresOfPakistan today.

Around 20 kilometers of hike and walk. 7am to 4pm. Islamabad Trail 5.

ایوان صدر کے ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ عادل انصاری نے صدر مملکت کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک اسلام آباد ٹریل 5 پر ہائیکنگ کرتے رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے لگ بھگ 20 کلومیٹر کی ہائیکنگ کی۔

Cold weather, relaxed Sunday, President @PresOfPakistan @ArifAlvi goes for hiking and Prime Minister @PakPMO @ImranKhanPTI spending quality time with his pets.

MashaAllah Pakistan is blessed with healthy and fit leadership in the top two offices. Giving us a message to follow. pic.twitter.com/WxvuWen9nv