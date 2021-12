" انوشکا کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کرلو، میں تم سے یہ نہیں کروائوں گی" ویرات کوہلی کو خاتون مداح نے دلچسپ آفر کردی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کو ایک مداح نے شادی کی انوکھے انداز میں پیشکش کی ہے۔

گزشتہ روز شادی کی چوتھی سالگرہ کے موقع پر اداکارہ انوشکا شرما اور کرکٹر ویرات کوہلی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کچھ تصاویر پوسٹ کیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت بھرے پیغامات بھی لکھے تاہم بھارتی ریاست مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والی ایک مداح نے ٹوئٹر پر ویرات کوہلی کو شادی کی پیشکش کر ڈالی۔

ادیتی نامی صارف نے ویرات اور انوشکا کی ایک تصویر شیئر کی جس میں دونوں کچن میں موجود ہیں جب کہ ویرات نے ہاتھ میں برتن دھونے والا صابن اٹھا رکھا ہے، تصویر سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ویرات سنک کے ساتھ کھڑے برتن دھو رہے ہیں۔

ادیتی نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ پیارے ویرات، انوشکا کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کرلو، میں تم سے برتن نہیں دُھلواؤں گی۔

(1/3)

4 Years of you handling my silly jokes and my laziness ????. 4 years of you accepting me for who Iam everyday and loving me regardless of how annoying I can be. 4 years of the greatest blessing god could’ve showered on us. pic.twitter.com/SvsGCePjy7