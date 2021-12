برائیڈل ویک ، اداکارہ علیزے شاہ ریمپ پر گرگئیں، ویڈیو وائرل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہم برائیڈل ویک کے دوران گلوکارہ شازیہ منظور کے ساتھ پرفارمنس کے دوران اداکارہ علیزے شاہ ریمپ پر گر گئیں جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے ۔

میڈیا اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں ہونے والے ہم برائڈل کنٹور ویک میں اداکارہ علیزے شاہ "شو ٹاپر" کے طور پر شامل ہوئیں ۔ریمپ پر واک کرتے ہوئے گلوکارہ شازیہ منظور کی گلوکاری کے دوران ان کے ساتھ چل رہی تھیں اور محظوظ ہورہی تھیں لیکن اسی دوران واپس مڑتے ہوئے وہ اپنا توازن برقرار نا رکھ سکیں اور ریمپ پر دھڑام سے گر گئیں جس کے فوری بعد شازیہ منظور کو انہیں سنبھالتے اور مدد دیتے دیکھا جا سکتا ہے ۔

Oops moment for Alize Shah????????#AlizehShah fall asleep while walking on the ramp at #BridalCoutureWeek with #ShazizManzoor #HumBridalCoutureWeek #HBCW21 pic.twitter.com/we2ibXUHUl