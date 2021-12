بیٹنگ اور باؤلنگ کے بعد بابر اعظم نے وکٹ کیپنگ کی پریکٹس شروع کردی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز سے میچ سے قبل کپتان بابر اعظم وکٹ کیپنگ کی پریکٹس کرتے نظر آئے۔

بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابر اعظم انٹرنیشنل کرکٹ سے قبل ڈومیسٹک میچز میں وکٹ کیپنگ کرتے رہے ہیں،ان کے کزن کامران اکمل، عدنان اکمل اور عمر اکمل بھی وکٹ کیپنگ کے لیے جانے جاتے ہیں۔بابر اعظم اپنی بیٹنگ کا لوہا پوری دنیا میں منوا چکے ہیں ،تاہم بنگلہ دیش کے خلاف مشکل وقت میں قیمتی وکٹ حاصل کرنے پر ان کی باؤلنگ کے بھی خوب چرچے ہوئے اور اب انہوں نے وکٹ کیپنگ کی پریکٹس بھی شروع کردی ہے۔

We have a new wicketkeeper in town!#PAKvWI pic.twitter.com/9Qd6vp2aPf