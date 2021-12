پاکستان کرکٹ ٹیم  کا دورہ افغانستان ،اہم خبر سامنے آگئی

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم 2023 میں افغانستان کا دورہ کرے گی۔

افغانستان کرکٹ ٹیم کے ٹویٹر ہنیڈل کی جانب سے اپنی ٹیم کی سال 2022 اور 2023 میں دوروں کی تفصیلات جاری کی گئیں ہیں جس کے مطابق پاکستان 2023 میں تین ون ڈے میچز کے لیے افغانستان کا دورہ کرے گا۔ یہ دورہ فروری اور مارچ کے مہینوں میں ہوگا۔

We are pleased to announce our FTP schedule for 2022-23. This includes a total of 37 ODIs, 12 T20Is & 3 tests in the period. Moreover, the national team will be taking part in various ICC & ACC events in two years.

