حسن علی کا صحافی سے جھگڑا، شعیب اختر قومی فاسٹ باؤلر کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کے تیز ترین باؤلر شعیب اختر حسن علی کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آئے ہیں۔

دو روز قبل پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل) کی ڈرافٹنگ کے دوران حسن علی اور مقامی صحافی میں تنازع کھڑا ہوا تھا،صحافی کے سوال پر حسن علی نے نوکمنٹس کہا ،جس پر صحافی کی جانب سے کہا گیا آپ ایسا نہیں کرسکتے آپکو سوال کا جواب دینا ہوگا جس پر حسن علی نے کہا کہ آپ ٹویٹر پر اچھا لکھنا شروع کریں پھر آپکو بھی سوالوں کا جواب ملے گا، پی سی بی آپ کے خلاف کچھ نہیں کرسکتا مگر ہم تو کرسکتے ہیں۔

صحافی کی جانب سے اس واقعہ کی ویڈیو پوسٹ کرنے پر شعیب اختر نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حسن علی بہت خوب، صحافیوں کو ایسے اقدامات سے رکنا چاہیے۔

Well done @RealHa55an! Journos need to stop acting so entitled. https://t.co/NPsHcOaqFG