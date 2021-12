ویسٹ انڈیز کے خلاف فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے نیا ریکارڈ بنالیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹی 20 میچ میں فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے انوکھا اعزاز اپنے نام کرلیا ہے۔

پاکستان اب تک ٹی 20 کرکٹ میں 35 بار ٹیموں کو مقررہ اوورز کھیلنے سے قبل آؤٹ کرچکا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے،کوئی دوسری ٹیم اب تک یہ کارنامہ سرانجام نہ دے سکی ہے۔

پاکستان نے پہلے ٹی 20 میچ میں ویسٹ انڈیز کو 63 رنز سے شکست دی ہے۔ ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم ایک اوور قبل ہی آؤٹ ہوگئی تھی۔

This is 35th time Pakistan have bowled out the opponents in T20Is – the most by any team. #PakvWI