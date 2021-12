2021 میں پاکستان نے ٹی 20 کرکٹ میں تمام ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی20 کرکٹ میں پاکستان کی کارکردگی رواں سال تمام ٹیموں سے بہتر رہی ہے۔

پاکستان نے رواں سال ٹی 20 کرکٹ میں 18 فتوحات اپنے نام کیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے،دوسری کوئی بھی ٹیم رواں سال اتنے ٹی 20 میچز نہیں جیت سکی۔پاکستان نے رواں سال بنگلہ دیش، زمبابوے،بھارت، نیوزی لینڈ، افغانستان اور ویسٹ انڈیز سمیت دیگر ٹیموں کو زیر کیا۔

New record: Pakistan become the first men's team to win 18 T20Is in a calendar year. #PakvWI