آئی جی موٹروے نے شہریوں کو سہولت دینے کے لیے بڑا اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی جی موٹروے انعام غنی نے کہا ہے کہ شہریوں کو ایم ٹیگ کے حوالے سے سہولت دینے کے لیے نئے سینٹر بنائیں جائیں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ گزشتہ چھ دنوں میں ہم نے 84 ہزار 970 ایم ٹیگ رجسٹرڈ کیے۔اس سے قبل چھ دنوں میں چھ ہزار390 ایم ٹیگ رجسٹرڈ ہوئے تھے۔اسکا مطلب ہے کہ عوام ہم سے تعاون کررہی ہے۔اس کے بدلے میں ہم ٹول بوتھز اور ایم ٹیگ سٹیشنر کی تعداد کو بڑھائیں گے۔

We registered 84,970 new mtags in the last 6 days as against 6,390 in the previous 6 days. It means 78,580 more than the normal addition. It is a proof that the public is cooperating.

Now we will repay the public by increasing toll booths and mtag stations within the cities.