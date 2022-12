بچے کی تعلیم و تربیت میں مادری زبان کا کردار بچے کی تعلیم و تربیت میں مادری زبان کا کردار

یونیسکو (UNESCO) کا کہنا ہے:

"Education in the mother tongue is a key factor for inclusion and quality learning, and it also improves learning outcomes and academic performance. This is crucial, especially in primary school to avoid knowledge gaps and increase the speed of learning and comprehension."

مذکورہ بالا تحقیق کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین تعلیم و تربیت کے لیے مادری زبان کی وہی حیثیت ہے جو ایک چابی کی ہوتی ہے، یعنی بچے کا ذہن ایک تالے کی مانند ہوتا ہے اور اِسے کھولنے کے لئے جس چابی کی ضرورت ہے اِس چابی کا نام مادری زبان ہے جس میں پڑھائی سے بچے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے خصوصاً پرائمری سکولوں میں مادری زبان میں تعلیم دینے سے نہ صرف سلسلہ علم حاصل کرتے وقت کی خامیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ اِس سے بچے کے سیکھنے کی رفتار اور معیار کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے کہ اِس نے جس قوم کی طرف بھی کوئی نبی بھیجا اُسے اُس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ قرآن مجید میں ہے: ”ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اِس کی زبان وہی تھی جو اس قوم کی زبان تھی (سورۂ ابراہیم:4)“۔یعنی اللہ نے جب کسی قوم کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لیے کسی رسول کو بھیجا تو اُس کی زبان وہی تھی جو اُس قوم کی زبان تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ اِس نبی کو کسی اور زبان کے ساتھ بھیجتا، پھر اِس قوم کو پابند کرتا کہ پہلے اِس نبی کی زبان سیکھو باقی سلسلہ اِس کے بعد آگے بڑھے گا بلکہ جو بھی اِس قوم کی زبان تھی وہی اِس نبی مرسل کی زبان تھی تاکہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ اچھی طرح آگے بڑھ سکے۔

قرآن و حدیث میں ایک وسیع ذخیرۂ تعلیم و تربیت میں مادری زبان کی اہمیت کی بابت موجود ہے لیکن اِس کے باوجود میں نے اِس کالم کی ابتداء یونیسکو کی تحقیق سے کی۔آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں بھی احساس کمتری کا شکار ہوں لیکن سچی بات یہی ہے کہ پوری قوم ہی”انگ ریزی “ کے زیر اثر ہے۔ مجھے بارہا کسی جگہ بولنے کا موقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ میری پوری تحقیقی و علمی گفتگو ایک طرف لیکن ”انگ ریزی“ زبان کے دو نسبتاً کم اہم فقرے ایک طرف۔ ”انگ ریزی“ کی اصطلاح جناب پروفیسر سلیم ہاشمی صاحب کی عطاء ہے۔ یاد رہے کہ میں بلکہ کوئی بھی پاکستانی ”انگ ریزی“ کا بطور زبان کا مخالف نہیں ہے بلکہ اختلاف اِس بات میں ہے کہ بنیادی ذریعہ تعلیم اُس کی بجائے مادری زبان ہونی چاہیے۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ سکول جانے کی عمر کم کر دی گئی ہے۔ اسلام نے تعلیم کی ابتدائی عمر سات سال مقرر کی ہے جو آج کی جدید تحقیقات اور کئی تجربات کے مطابق سب سے اچھی عمر ہے اوردنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سکول جانے کی عمر چھ سات سال ہی مقرر ہے۔ورلڈبینک کے دیئے گئے ڈیٹا کے مطابق اگرچہ پاکستان میں بچے کے سکول جانے کی عمر پانچ سال بتائی گئی ہے لیکن اِس کی پاس داری کون کرے گا؟ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں جب سکولوں میں تعلیم مادری زبان میں دی جاتی تھی تو اُس وقت کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ کیا ڈاکٹر عبدالقدیر، قائداعظم، علامہ اقبال، نصرت فتح علی خاں، اشفاق احمد اور قدسیہ بانو وغیرہ جیسے لوگ انگریزی سکولوں سے پڑھ کر آئے تھے؟اِسی طرح آپ کسی بھی ایسے انسان کی تاریخ دیکھ لیں جس نے پاکستان میں کسی میدان میں کوئی کارنامہ سرانجام دیا، اِس کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہو گی۔

ہرسال 21 فروری کو مادری زبان کا عالمی دن منایا جاتا ہے جو خود مادری زبان کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک عام سی بات ہے کہ انسان نے جو سیکھنا اور جو سکھانا ہے اِس کا ذریعہ زبان ہی ہے۔اگر انسان زبان سے بے خبر ہو تو سیکھنے سکھانے کا عمل کیسے مفید ہو گا؟ کسی بھی زبان کا معدوم ہو جانا صرف اِس زبان کا معدوم ہو جانا نہیں ہے بلکہ ایک ثقافت بھی ختم ہو جاتی ہے۔دنیا کے مختلف علاقوں میں آثار قدیمہ سے ایسی تحریریں برآمد ہوئیں جن کی زبان سے دنیا نا آشنا ہے۔ اگر انسان اِس زبان سے آشنا ہوتا تو اِس قوم کی تاریخ، رسم و رواج اور ثقافت سے آگاہی ہو سکتی تھی۔ اگرچہ بعض تحریروں کو ”ڈی کوڈ“ کیا گیا ہے لیکن کیا ضمانت ہے کہ بالکل صحیح کیا ہے؟چار سال کا بچہ جسے مادری زبان کا بھی پوری طرح ادراک نہیں ہے اِسے انگریزی میں پڑھایا جا رہا ہے۔آپ ہی بتائیں کہ کیا وہ بچہ کچھ سیکھ پائے گا؟یوں ہمارے سکولوں میں ”رٹو طوطے“ تو تیار ہو رہے ہیں لیکن آج تک کوئی قابل انسان نہیں نکلا جیسے پاکستان کے ابتدائی دنوں میں نکلے جنہوں نے ایک نوزائیدہ ریاست کو ابھرتی ہوئی طاقت بنا ڈالا۔

اس لئے ضروری ہے کہ بچے کو مادری یا قومی زبان میں پڑھائیں، جیسا کہ جاپان، جرمنی، سویڈن، ڈنمارک، چین،آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ پڑھاتے ہیں اور جب اِسے مادری اور قومی زبان پر مکمل عبور حاصل ہو جائے تو پھر اِسے انگریزی کی طرف لگا دیں جیسا کہ انگریزی پہلے عموماً چھٹی جماعت سے پڑھائی جاتی تھی، اِس سے بچوں کے سیکھنے کا عمل اور مقصد پوری طرح حاصل ہو گا۔اب یہ کہنا پاگل پن ہی ہے: ”امریکہ اور برطانیہ وغیرہ تو بچوں کو انگریزی زبان میں پڑھاتے ہیں“۔۔۔ کیونکہ اُن کی قومی زبان ہی انگریزی ہے اور یہی اُن کی ترقی کا راز بھی ہے۔کالم کا دامن تنگ ہے اِس لیے یہی کہنا ہے کہ آپ "The importance of mother tongue in education" لکھ کر گوگل کریں تو آپ کے سامنے ایک جدید تحقیق کا جہان کھل جائے گا۔