ملتان ٹیسٹ میں سعود شکیل کی زبردست پرفارمنس، برطانوی صحافی نے بھی تعریف کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرنے والے سعود شکیل پاکستان کے میچ ہارنے پر افسردہ دیکھائی دیئے ، لیکن ان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے برطانوی صحافی نے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا ۔

تفصیلات کے مطابق سعود شکیل نے ملتان ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 63 جب کہ دوسری اننگز میں 94 رنز بنائے لیکن وہ پاکستان کو میچ نہ جتوا پائے جس پر ا نہیں افسوس ہے اور اس بات کا اظہار انہوں نے سماجی رابطے کی سائیٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کیا، جاری پیغام میں ان کا کہنا تھاکہ "اس میچ میں شکست کے بعد میں مایوس ہوں"، اور ساتھ ہی پاکستانی نوجوان بلے باز نے انگلینڈ کی فتح پر مبارکباد بھی پیش کی اور بتایا کہ اب ان کا فوکس کراچی میں آخری ٹیسٹ کی طرف ہے"۔

Disappointed to lose this match. Congratulations England. Over to Karachi for game 3 ✈️ #PAKvENG