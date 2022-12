شعیب ملک نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اہم سنگِ میل عبور کرلیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بارہ ہزار رنز مکمل کرلیے، وہ یہ کارنامہ سرانجام دینے والے دنیا کے دوسرے بیٹر ہیں، اس سے قبل کرس گیل یہ سنگ میل عبور کرچکے ہیں۔

شعیب نے لنکا پریمیئر لیگ کے دوران 12 ہزار رنز کا سنگ میل عبور کیا، پاکستانی بیٹر نے گزشتہ روز جافنا کنگز کی جانب سے 35 رنز کی اننگز کھیلی۔

✨ Shoaib Malik @realshoaibmalik of Lyca's Jaffna Kings has just passed 12,000 career runs in T20s during today's LPL match against Colombo Stars.

He has achived this in his 486th T20 match. He is the second player in the history to achive this milestone #WinTogether #LPL2022 pic.twitter.com/OySkKe597U