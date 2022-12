پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ سیریز کا شیڈول تبدیل  

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے باہمی رضا مندی کے بعد پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ سیریز کا شیدول تبدیل کر دیا گیا ۔

نجی ٹی وی "اے آر وائی نیوز" کے مطابق دونوں بورڈز کی باہمی رضا مندی کے بعد نیوزی لینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان ایک روز آگے بڑھا دیا گیا ہے ، دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ اب 26 دسمبر کو نیشنل بینک کرکٹ ایرینا کراچی میں شروع ہوگا ۔ سیریز کا دوسرا اور آخری میچ 3 جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔

???? Schedule of Pakistan v New Zealand series ????

The PCB and @BLACKCAPS have mutually agreed to bring forward the tour of New Zealand men’s side to Pakistan by a day.

