عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما نے آصف زرداری کے سنگین الزام کا جواب دیدیا 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ نے سابق صدر آصف علی زرداری کے سنگین الزامات پر خاموشی توڑتے ہوئے جواب دیدیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس(سابقہ ٹویٹر)پر پیغام جاری کرتے ہوئے جمائمہ نے لکھا کہ " میں زرداری کے ولاگرز کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے الزامات کو مسترد کرتی ہوں،میں صرف پاکستان میں امن اور خوشحالی کی خواہش کروں گی۔"

Thanks @iihtishamm

This is obviously not true.

Sigh. I will only ever wish for peace & prosperity in Pakistan.