بھارت کی سرکاری ایئرلائن نے 91 سال بعد بڑی تبدیلی کر دی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کی قومی ائرلائن ’ائرانڈیا‘ کی جانب سے پائلٹس اورعملے کے ارکان کے لیے نیا یونیفارم تیار کروالیا گیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ائرلائن نے اپنے قیام کے بعد سے پہلی بار یونیفارم کا ڈیزائن تبدیل کیا ہے’۔

نجی ٹی وی آج نیوز کے مطابق ائرانڈیا کے عملے کا نیا یونیفارم بھارتی فیشن ڈیزائنر منیش ملہوترا نے ڈیزائن کیا ہے۔بھارتی ڈیزائنر نے 10 ہزار سے زائد فلائٹ کریو، گراؤنڈ سٹاف اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے سرخ، اوبرگین اور گولڈ رنگ کا یونیفارم ڈیزائن کیا۔

واضح رہے کہ 1932 میں اپنے قیام کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ بھارتی ائرلائن نے عملے کی وردیاں تبدیل کرنے کا سوچا۔ ائرانڈیا 91 سال قبل 15 اکتوبر 1932 کو ٹاٹا گروپ کی جانب سے ’ٹاٹا ائرلائن‘ کے نام سے قائم کی گئی تھی تاہم اس کے آپریشن کا آغاز 29 جولائی 1946 کو ہوا تھا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ائرانڈیا نے ایک پوسٹ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے پوسٹ میں لکھا کہ ’اس سال کے آخر میں ہمارے عملے کیلئے ایک نیا یونیفارم متعارف کروایا جائے گا‘.

ائر انڈیا کے ایکس پوسٹ کی ویڈیو میں عملے کے ارکان کو نیا یونیفارم پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

Introducing our new Pilot & Cabin crew uniforms, an ode to Air India’s rich history and a promise of a bright future.



These uniforms, envisioned by India’s leading couturier @ManishMalhotra, features three quintessential Indian colours – red, aubergine and gold, representing the… pic.twitter.com/Pt1YBdJlMN