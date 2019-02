صحافیوں کو بیروزگار کرنیوالے پر نٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اشتہارات بند کردئیے جائینگے ، شوکت یوسفزائی صحافیوں کو بیروزگار کرنیوالے پر نٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اشتہارات بند ...

پشاور( سٹاف رپورٹر)خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ شوکت علی یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات مثالی ہیں،چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کوہ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی قرار دی جاتی ہے۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے چین کی چالیس سالہ اصلاحاتی پروگرام سے متعلق تصویروں کی نمائش کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کیا۔نمائش دو ہفتے جاری رہی جس میں 1978 سے2018 ء تک ہونے والی لازوال ترقی کو تصویروں کی شکل میں پیش کیا گیا تھا۔صوبائی وزیر نے تصویروں میں گہری دل چسپی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک نے جہاں ترقی کے منازل طے کیے وہیں کرپشن پر قابو پانے کے لئے اقدامات کئے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے اور عوام ترقی و خوش حالی کا سفر طے کر سکیں۔ شوکت یوسف زئی نے کہا کہ چین نے غربت مٹاؤ پروگرام کے تحت بھی نمایاں کام کیا اور گڈ گورنس کی مثالیں قائم کی ہیں۔شوکت یوسفزئی نے سی پیک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی معاشی و اقتصادی ترقی میں سنگ میل ثابت ہو گا جس کے ثمرات صوبہ خیبر پختون خوا میں بھی پہنچیں گے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ منصوبے میں خیبر پختون خوا کے لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ صوبائی وزیر نے پشاور چینی ثقافتی مرکز چائنہ ونڈو کے قیام کو احسن قرار دیا اور کہا کہ مرکز کا قیام وقت کی ضرورت تھی اور چینی سفارت خانے کی جانب سے یہ اقدام لائق ستائش ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ چائنہ ونڈو چینی ثقافت کے فروغ کے ساتھ ساتھ پاکستان خاص طور پر صوبے کی ثقافت کو عام کرنے کا باعث بھی بنے گا۔

پشاور(سٹاف رپورٹر )خیبرپختونخوااسمبلی کا اجلاس تلاوت کلام پاک کے بعد سپیکر مشتاق احمد غنی کی زیر صدارت منعقدہو اوزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے صحافی برادری کی اسمبلی اجلاس سے بائیکاٹ کے مسئلے پر کہا کہ حکومت صحافی برادری کی فلاح وبہبودو روزگار کے تحفظ کے حوالے سے آج دو بجے ان کے ساتھ ایک اہم ملاقات کریں گے۔ جس میں ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائیں گے جن جن اخبارات وٹی وی چینل نے صحافیوں کو بے روزگار کیا ہے ان کے اشتہارات فی الفور بند کر دیئے جائیں گے ۔اراکین صوبائی اسمبلی ہدایت الرحمن ،ثوبیہ شاہد ،عنایت اللہ خان نے ماحولیات وجنگلات سے متعلق سوالا ت پیش کئے جبکہ ظفر اعظم ،عنایت اللہ خان نے صنعت وحرفت اور اوقاف سے متعلق سوالا ت پیش کئے ۔وزیر جنگلات اشتیاق امڑ نے ضلع چترال کیلئے سالانہ لکڑی کاٹنے کے کوٹے کے بارے میں کہا کہ چترال کی مقامی ضروریات پوری کرنے کیلئے حکومت نے باقاعدہ سالانہ ڈیڑھ لاکھ مکعب فٹ لکڑی کا کوٹہ مقر ر کیا ہے ۔چترال کی آباد ی پہلے سے بڑھ گئی ہے اور آبادی کے تناسب کے حساب سے حکومت کو نئے پرمٹ کی لاتعداد درخواستیں ملی ہیں ۔اس حوالے سے حکومت مقامی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کیلئے توانائی کی متبادل ذرائع تلاش کررہی ہے تاکہ جنگلات کی بے دریغ کٹائی کو روکا جاسکے۔اس طرح ماحولیاتی آلودگی اور سموگ کے بارے میں وزیر ماحولیات اور لوگوں کی صحت کو محفوظ بنانے کیلئے حکومت نے بھر پور اقدامات اٹھائے ہیں او ر متعلقہ ادارہ تحفظ ماحولیات اور ضلعی انتظامیہ آلودگی کے خاتمے اور صفائی یقینی بنانے کیلئے کا م کررہی ہے ۔بلین ٹری پروگرام کے بارے میں وزیر جنگلات نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ تمام اراکین اسمبلی وقتاً فوقتاًصوبہ بھر بشمول گھڑی چندن میں لاکھوں ایکڑ اراضی پر اگائے گئے پودوں کا معائنہ کریں تو ان کو خود پتہ چل جائے گاکہ حکومت نے جنگلات کی فروغ کیلئے کیا گیا کہ اقداما ت اٹھائے اس کے علاوہ رکن صوبائی اسمبلی ظفر اعظم کے سمال انڈسٹری ڈیویلپمنٹ بورڈ (SIDB)کے تحت ریڈی میڈ گارمنٹس سنٹرزکے قیام کے سوال پر جوا ب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے صنعت عبدالکریم خان نے کہا کہ حکومت گھر یلوصنعتوں کے فروغ کیلئے اقدامات کررہی تاکہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوا ور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے اور معیشت مستحکم ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت گھریلوپراجیکٹس کو فروغ دے رہی ہے ۔سپیکر مشتاق غنی نیاس موقع پر رولنگ دیتے ہوئے تمام ممبران اسمبلی اور اضلاع کے ڈی سی صاحبان کو ہدایات جاری کی کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں گھر وں کی سطح پر قائم چھوٹی صنعتوں کی نشاندہی کریں اور ایک ہفتے کے اندر معاون خصوصی عبدالکریم کو رپورٹ جمع کروا ئیں تاکہ حکومت اس حوالے سے ایک جامع پالیسی وحکمت عملی وضع کریں ۔تاکہ دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخواکے گھریلو صنعتیں فروغ پاسکیں اور بے روزگاری میں کمی آئے ۔۔انہوں نے کہا کہ اس سے وومن بزنس ڈیویلپمنٹ سنٹرز کو فروغ ملے گا اور خواتین کو گھر بیٹھے باعزت روزگار فراہم ہوگا۔محکمہ اوقات کی مردان میں ہزاروں کنال اراضی پر قبضہ گروپوں کے حوالے سے عنایت اللہ خان کے سوال کے جواب میں وزیر قانون جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں جس کی روشنی میں محکمہ اوقاف ضروری کارروائی کررہا ہے صوبائی اسمبلی نے KP Youth affairs managment and disposal Immovable property bill 2019کو ترامیم کے ساتھ پاس کیا ۔اسی طرح اسمبلی نے The Code of civil procedure KPکا ترمیمی بل 2019پاس کیا ۔جبکہ KP Specific Relief کا ترمیمی بل 2019اور Pak- Austria fachhochschule Instiute of applied sciences and Technology Haripurکا بل پیش کیا ۔دریں اثنا صوبائی اسمبلی نے میاں نثار گل کا ضلع کرک کے تیل وگیس کے کمپنیوں کے حوالے سے جبکہ رکنی اسمبلی صلاح الدین کا مرغیوں کی قیمتوں، عنایت اللہ خان کا صحت کے حوالے سے اور صاحبزادہ ثناء اللہ کا سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے قراردادیں منظور ہوئی ،سپیکر مشتاق غنی نے اجلاس کو جمعہ 15فروری بوقت 2بجے تک ملتوی کردیا ۔

