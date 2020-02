”اپنی لیگ، اپنا ملک، اپنے لوگ اور اپنے مداح“ شرجیل خان نے پی ایس ایل میں منتخب ہونے کے بعد شائقین کیلئے پہلا ویڈیو بیان جاری کر دیا ”اپنی لیگ، اپنا ملک، اپنے لوگ اور اپنے مداح“ شرجیل خان نے پی ایس ایل میں ...

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز کراچی کنگز کے کھلاڑی شرجیل خان نے مداحوں سے بڑی تعداد میں سٹیڈیم کا رخ کر کے لیگ کو کامیاب بنانے کی اپیل کر دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق شرجیل خان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ”پی ایس ایل اس دفعہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، اپنی لیگ، اپنا ملک، اپنے لوگ اور اپنے مداح، کیا کمبی نیشن ہے۔ ابھی اپنے ٹکٹ خریدیں اور کراچی کنگز کو سپورٹ کرنے کیلئے سٹیڈیم آئیں کیونکہ یہ ہے کراچی! میں ہوں تیار ، کیا آپ تیار ہیں؟“

Our Attacking Batsman ???? #King #SharjeelKhan seems enthusiastic for #HBLPSLV ????????

Here's his special message for all the fans out there! ????????#KarachiKings

Hojao Taiyaar... Ab hoga #SherKaWaar ????#YehHaiKarachi pic.twitter.com/NrSo4zW1Th

— Karachi Kings (@KarachiKingsARY) February 13, 2020

واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز شرجیل خان سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں سزا پوری کرنے کے بعد پہلی مرتبہ کسی بڑے ایونٹ میں ان ایکشن نظر آئیں گے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بائیں ہاتھ کے بلے باز اگر جارحانہ کھیل پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مداح بھی ان کا بھرپور استقبال کریں گے۔

