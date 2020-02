دنیا کے معروف کرکٹ چینل نے پی ایس ایل دکھانے کا فیصلہ کر لیا، کون سا چینل ہے اور کس ملک میں لائیو میچز دکھائے گا؟ ایسی خبر آگئی کہ بھارتی جل بھن کر رہ جائیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا شمار دنیا کے مقبول ترین برانڈز میں ہونے لگا ہے جس کے پانچویں ایڈیشن کے آغاز میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے لیکن اس سے پہلے ہی پاکستانیوں اور بالخصوص شائقین کرکٹ کیلئے ایک زبردست خوشخبری بھی آ گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق معروف معروف براڈکاسٹر ادارے ’سکائی‘ نے پی ایس ایل کے پانچویں ایڈیشن کے تمام میچز نیوزی لینڈ میں براہ راست دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سکائی کرکٹ میں بطور اسسٹنٹ پروڈیوسر کام کرنے والے تنزیل خواجہ نے ٹوئٹر پر لکھا ”بہت بڑی خبر ہے کہ سکائی نیوزی لینڈ نے پہلی مرتبہ پی ایس ایل کے میچز براہ راست دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ برانڈ پھل پھول رہا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ پرکشش ہو گا۔“

Massive news that @SKYNZ has decided to show the #PSL for the first time ever. Just goes to show that the brand continues to grow and be ever more attractive.

I'm 100% sure it won't be long before we see the #PSL on a mainstream UK channel.