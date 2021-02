بانی متحدہ الطاف حسین کورونا سے صحت یاب ہو کر گھر چلے گئے 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین نے کورونا سے صحتیاب ہوکر گھر چلے گئے ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ دنوں الطاف حسین کو طبیعت بگڑنے پر ہسپتال منتقل کردیا گیا تھا جہاں انہوں نے چند روز آئی سی یو میں بھی گزارے ۔مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر صحافی مرتضی علی شاہ نے الطاف حسین کی گھر واپسی کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے بتا یا کہ بانی متحدہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹ گئے ہیں ۔

Altaf Hussain welcomed at home in Edgware after recovery #COVID19 https://t.co/fRmyDS0JlP pic.twitter.com/AIfi90cqu5