لیگی رہنماء عطا تارڑ کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری اور رہائی پرمریم نواز کا ردعمل بھی آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے پارٹی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری عطا تارڑ کی گرفتاری اور رہائی پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جو مرضی کرلیں ، اب تمہارا جانا ٹھہر گیا، انشاء اللہ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز کاکہناتھا کہ جس طرح عطا تارڑ کو گرفتار اور رہاکیا گیا، اس سےجعلی حکومت کے کیمپ میں خوف اور کنفیوژن عیاں ہے ۔

The way Ataa Tarar @TararAttaullah was arrested and released is reflective of extreme fear, confusion and disarray in the jaali govt camp. Jo marzi ker lo, tumhara jana thehr gaya. Insha’Allah.