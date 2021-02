پہلے ٹی ٹوینٹی میں شاندار کارکردگی پر محمد حفیظ کی کیپر محمد رضوان کی کھل کر تعریف ، سرفراز احمد نے پیغام دیکھا تو رہا نہ گیا ، محمد حفیظ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا ؟ حیران کن خبر آ گئی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچ میں سینچری بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیاہے اور اس شاندار کارکردگی پر ہر طرف سے تعریفیں بھی سمیٹ رہے ہیں اور ایسے میںجب محمد حفیظ نے ٹویٹر پر ان کی کھل کر تعریف کی تو یہ پیغام دیکھ کر سرفراز احمد سے رہا نہ گیا اور جواب دے ڈالا ۔

تفصیلات کے مطابق ٹی ٹوینٹی میں سنچری بنانے پر قومی ٹیم کے کھلاڑی محمد حفیظ نے وکٹ کیپر محمد رضوان کی کھل کر تعریف کی اور سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” ٹی ٹوینٹی میں سینچری بنانے پر آپ کو مبارک باد پیش کرتاہوں ، آپ چمکتا ہوا ستار ہ ہیں ، حیران کن بات ہے کہ آپ کو کب تک یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان میں تمام فارمیٹس کی کرکٹ میں نمبر ون وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں ،میں صرف پوچھ رہاہوں ۔“

Congratulations @iMRizwanPak on scoring T20 ????????????????????. U r a Star shining star ???? Wonder how long u need to prove that u r NO1 wicketkeeper/Batsman in pakistan in all formats of the game. Just asking ???????? pic.twitter.com/e5fSNIaCmN

سابق وکٹ کیپر بیٹسمین اور کپتان محمد سرفراز نے قومی ٹیم کے کھلاڑی محمد رحفیظ کے بیان پر رد عمل جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” حفیظ بھائی ، امتیاز احمد ، وسیم باری ، تسلیم عارف ، سلیم یوسف ، موئن خان ،راشد لطیف ، کامران اکمل اور یہاں تک کے رضوان سمیت اب تک جس نے بھی پاکستان کی نمائندگی کی وہ ملک کیلئے نمبر ون رہا اور اسی طرح قابل احترام رہا ۔

Hafeez bhai Sb, whoever has played for Pakistan from Imtiaz Ahmed, Wasim Bari, Tasleem Arif to Saleem Yousuf and from Moin Khan, Rashid Latif to Kamran Akmal and even Rizwan right now has always been number ONE for the country and have been respected accordingly. https://t.co/dF7BScOurl